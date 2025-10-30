حادث مروع يودي بحياة عميد وجنديين عراقيين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي ثلاثة من منتسبي الجيش العراقي، بينهم ضابط برتبة عميد، يوم الخميس، مصرعهم إثر حادث سير على طريق خارجي سريع بمحافظة كركوك.

وقال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن الحادث المأساوي أسفر عن وفاة العميد نايف الجبوري، أحد ضباط الجيش العراقي ومن أهالي قضاء الحويجة جنوبي المحافظة، إلى جانب اثنين من المراتب المرافقين له، بعد انقلاب المركبة العسكرية التي كانوا يستقلونها نتيجة السرعة وفقدان السيطرة أثناء السير في منطقة تقع بين ناحية تازة وقضاء داقوق.

وأضاف المصدر، أن المفارز الأمنية والإسعاف الفوري هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، ونقلت الجثامين إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى كركوك العام، مشيراً إلى فتح تحقيق أولي لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث وما إذا كانت هناك عوامل فنية أو طرقية وراءه.

وبيّن أن الطريق الرابط بين كركوك وبغداد يُعد من أكثر الطرق خطورة في البلاد، بسبب كثافة المركبات العسكرية والمدنية، وسوء الإنارة، وتهالك أجزاء من الممرات، لافتاً إلى تسجيل عدة حوادث مشابهة خلال الفترة الأخيرة راح ضحيتها ضباط ومنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وتشهد الطرق الخارجية في محافظة كركوك حوادث سير متكررة نتيجة رداءة بعض المقاطع وكثرة الشاحنات، في ظل دعوات الأهالي والسلطات المحلية إلى إعادة تأهيلها وتحسين إجراءات السلامة المرورية للحد من تكرار هذه الحوادث المأساوية.