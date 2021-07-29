حادث مروّع ينهي حياة ضابط رفيع في حماية وزير الصحة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط رفيع بحماية وزير الصحة جراء حادث سير مروّع.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "بوقوع حادث انقلاب عجلة صالون نوع اوبترا جنوبي محافظة ذي قار على طريق (ناصرية _ بصرة)، ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة شخص رابع كانوا على متنها".

وبين المصدر، أن "من بين المتوفين ضابط برتبة مقدم في الشرطة يعمل بحماية وزير الصحة العراقي"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، والمصاب إلى المشفى التركي لغرض العلاج".

وفي تطور منفصل، قالت شرطة ذي قار في بيان، إنه "توفرت معلومات لدى شعبة مخدرات الناصريه تفيد حول قيام المدعو ( ا.س ) الملقب دوحي، بالمتاجره بالمواد المخدرة، وبالفعل تم مراقبه المتهم في منطقه الاسكان الصناعي وتم القبض عليه بالجرم المشهود وكذلك تم القبض على متهم اخر (ا.س.س) كان معه حيث تم ضبط كميه من ماده الكرستال بوزن (418) غرام".

وأشارت إلى "القبض على المتهمين بعد نصب كمين لهما ومتابعتهما من قبل مفارز القسم المختصة"، منوهة إلى أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة (28) من قانون المخدرات.