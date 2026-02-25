حادث مروع يودي بحياة سائق ويصيب اثنين جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث سير مروّع في منطقة كوباني جنوبي المحافظة، أسفر عن وفاة سائق إحدى المركبات وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة، ما أدى إلى مصرع سائق إحدى المركبتين في موقع الحادث متأثراً بإصاباته البليغة، فيما أُصيب شخصان كانا يستقلان المركبة الأخرى.

وأضاف أن المصابين نُقلا على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم، وقد وُصفت حالتهما بين المتوسطة والمستقرة.

وأشار المصدر إلى أن فرق المرور والدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وعملت على نقل الجثة وإخلاء المصابين وفتح الطريق أمام حركة المركبات، بعد أن شهد ازدحاماً مؤقتاً نتيجة الحادث.

وبيّن أن التحقيقات الأولية ترجح أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه كانا من أبرز أسباب الحادث، فيما فُتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.