"حادث مروع".. سيارة تصدم لصا أثناء فراره بعد سرقته حقيبة امرأة نجفية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم الاحد، لصاً تعرض لحادث سير أثناء تنفيذ محاولة سرقة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة تعرضت للسرقة أثناء خروجها من احد المصارف الحكومية بالمحافظة في مدينة الكوفة وسط النجف، بعدما قام احد اللصوص بسرقة حقيبتها".

وبين المصدر، أن "اللص بعد سرقته الحقيبة همَّ بعبور الشارع العام للفراء بغنيمته فتعرض لحادث دهس مروع، انتهى به في احد المشافي بحالة خطرة".