حادث أليم لطفل وشاب جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل حادث انتحار وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة حي البشائر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لغاية الآن، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، ان "طفلا يبلغ من العمر عامين توفي نتيجة تعرضه لحادث غرق في نهر صغير قرب منزله الواقع بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".