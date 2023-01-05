حادث قتل تاجر تهريب قبل سنة تأتي على شخصين في ميسان وتنهي حياتهما

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بمقتل شخصين بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين يستقلان عجلة صالون في منطقة قطاع 30 وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الهجوم اسفر عن مقتل الشخصين على الفور، فيما بينت التحقيقات ان الهجوم وقع بسبب خلاف عشائري سببه تاجر تهريب نفط قتل العام الماضي على يد عشيرة المجنى عليهم".