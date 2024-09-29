حادث غريب في بغداد.. شخصان يقتحمان منزل منتسب ويحبسانه داخل مجمدة المطبخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باقتحام منزل من قبل متهمين اثنين، ضمن منطقة الرشاد شرقي بغداد، واعتدوا على صاحب المنزل وابنه المراهق وحبس الأب بطريقة غريبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين اثنين أقدما على اقتحام منزل ضمن منطقة الرشاد شرقي بغداد، وقاما بوضع صاحب المنزل الذي يعمل منتسباً في الداخلية داخل (مجمدة) المطبخ".

ولفت المصدر إلى أن "المتهمين قاموا كذلك بتقييد ابن المنتسب، وهو من مواليد 2010، ولاذوا بعدها بالفرار".

وبين أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ولاحظت تدهور الحالة الصحية للابن وتم نقله إلى المستشفى، في حين قامت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".