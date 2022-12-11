حادث غامض يفتك بعائلة يهز النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، عن العثور على جثث تعود لعائلة داخل منزلهم جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على 3 جثث لعائلة تتكون من اب (مهندس) وام (مدرسة) وابن عمره دون الخامسة عشر (طالب مدرسة)، متفسخة داخل منزلهم في ناحية الحيرة جنوبي المحافظة".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية نقلت الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما بينت تحقيقاتها الأولية بأن الجريمة ارتكبها الوالد قبل انتحاره".