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حادث صادم في بغداد.. 3 أطفال يواجهون موتاً بطيئاً مروّعاً (صورتان)

Category: أمـن

Date: 2021-05-07T18:42:05+0000
حادث صادم في بغداد.. 3 أطفال يواجهون موتاً بطيئاً مروّعاً (صورتان)

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أطفال مصرعهم بطريقة مروّعة، يوم الجمعة، في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلين اثنين وطفلة، أكبرهم عمراً لا يتجاوز ثلاث سنوات، لقوا حتفهم اختناقاً داخل سيارة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة في منطقة البلديات".

وأضاف أن "الأطفال تركوا في السيارة تحت لهيب حرارة الشمس ليواجهوا موتاً بطيئاً مؤلماً".

وأوضح المصدر أن الأطفال الضحايا هم كل من: نرجس احمد جبار سلمان الزيرجاوي تولد ٢٠١٩، وجود احمد جبار سلمان الزيرجاوي تولد ٢٠١٨، وعلي حسين رعد احمد اللامي تولد ٢٠١٨.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على صورتين للأطفال الضحايا.

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