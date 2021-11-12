حادث سير يودي بحياة مدرس وإصابة مدني على "طريق الموت" بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع مدرس واصابة مدني اخر بحادث سير على طريق بغداد كركوك قرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدرساً لقي مصرعه واصيب مدني اخر بجروح بليغة جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة بسبب السير عكس الاتجاه".

واضاف ان "جثة الضحية والمصاب تم نقلهما الى مستشفى الخالص فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة".

ويطلق اهالي ديالى تسمية شارع الموت على طريق الخالص- كركوك لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها جراء تضرره وتدمير قسم كبير منه جراء مرور الشاحنات المحملة بالحمولات والبضائع خارج الحدود والاوزان المسموح بها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.