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حادث سير يودي بحياة جندي عراقي وإصابة آخرين على "طريق الموت"

Category: أمـن

Date: 2021-04-11T07:23:16+0000
حادث سير يودي بحياة جندي عراقي وإصابة آخرين على "طريق الموت"

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأحد، بانقلاب عجلة جنود على طريق الخالص-كركوك، ومصرع جندي فيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة عسكرية نوع نيسان انقلبت على طريق الخالص-كركوك قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة ما أودى بحياة جندي وإصابة اثنين آخرين وان حالتهما حرجة".

واضاف أن "قوات الأمن والاسعافات نقلت الجثة للطب العدلي والجرحى للمستشفى وفتحت تحقيقا لكشف أسباب الحادث".

ويتصدر طريق بغداد -كركوك أو الخالص-كركوك  الحوادث المرورية في العراق بسبب تعرضه للضرر والتدمير وعدم صلاحيته لاحتواء حركة العجلات والمركبات ويطلق عليه طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.

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