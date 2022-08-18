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حادث سير يفتك بعائلة جنوبي العراق والعثور على جثة فتاة في النهر المالح

Category: أمـن

Date: 2022-08-18T16:22:10+0000
حادث سير يفتك بعائلة جنوبي العراق والعثور على جثة فتاة في النهر المالح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها العثور على جثة مرمية في أحد الأنهر.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع غربي المحافظة على الطريق الدولي وأدى لمصرع لشقيقين فيما أصيب 3 آخرون بجروح وهم جميعا من عائلة واحدة".

وتابع المصدر، كما أن "الأجهزة الامنية عثرت على جثة مرمية في النهر المالح مقيدة من الأرجل وملفوفة ببطانية تعود لفتاة لم يتم التعرف عليها بسبب تفسخها".

واضاف، ان "طفلاً عمره 14 سنة تعرض للوفاة نتيجة غرقه في وعاء بلاستيك داخل منزله في قضاء الناصرية بمنطقة الاسكان الصناعي".

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