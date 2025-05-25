حادث سير ومشاجرة يخلفان 4 مصابين وتوتر أمني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير، أحدهم بحالة حرجة، فيما تعرض شخص لعدة طعنات بسبب مشاجرة، فيما أدت "دگة عشائرية" إلى توتر أمني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق العام بين قضاءي الجبايش والفهود نتيجة تصادم عجلتين إحداهما قادمة من دولة الكويت، مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح أحدهم بحالة خطرة للغاية".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقيالعلاجاللازم".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى "اندلاع شجار بالأسلحة البيضاء بمنطقة خلف السكة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار بسبب مشاجرة بين أطفال، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بجروح بليغة نتيجة تعرضه لست طعنات في جسده".

وبين أن "الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وشرعت بالبحث عن الجاني".

وفي السياق، ذكر المصدر أن "مسلحين شنوا هجوماً مسلحاً (دگة عشائرية) على أحد المنازل بمنطقة الحمام في قضاء الشطرة شمالي ذي قار بسبب جريمة قتل سابقة بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "القضاء يشهد حالياً توتر أمني على خلفية الحادثة".