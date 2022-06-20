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حادث سير مأساوي يودي بحياة 5 أشخاص على طريق بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-06-20T09:16:44+0000
حادث سير مأساوي يودي بحياة 5 أشخاص على طريق بين محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة واسط، يوم الإثنين، مصرع 5 أشخاص بحادث سير بين مركبتين على الطريق الرابط مع محافظة ميسان.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع في الطريق المؤدي إلى محافظة ميسان منطقة الرملة فجر اليوم، بين مركبتين الأولى المرقمة ٥٦٢٨٤٣ حمل نوع مارسدس براد سائقها (م.ح.ع.م.) يسكن محافظة واسط، والثانية المرقمة ٩١٤٠٦ بغداد خصوصي نوع أوباما سائقها المتوفي (م.ف.ع.) وأربعة أشخاص معه أدى إلى وفاتهم جميعاً". واشار البيان الى ان "الطريق سايد واحد بسبب وجود أعمال حفر وتبليط بالسايد الاخر".

ولفت الى ان "اسباب الحادث هي اجتياز الخاطئ لسائق المركبة الأولى نوع مارسيدس براد وادى إلى اصطدامه بالمركبة الثانية نوع أوباما ويعتبر سائق المركبة الأولى مقصرآ بنسبة 100 % بسبب اجتيازه الخاطئ وعدم الانتباه".

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