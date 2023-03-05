حادث دهس واستهداف موظف في وزارة العدل بقنبلة جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمهاجمة منزل موظف شمالي الناصرية، والعثور على قنابر هاون أقصى جنوبي محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "سائق عجلة كوستر أقدم على دهس طالبتين اثنتين عمرهما دون العشر سنوات، بمنطقة السايح غربي المحافظة، حيث أدى الحادث لاصابتهما بجروح بلغية نقلتا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف، أن "مجهولين ألقوا (رمانة يدوية) على منزل موظف بوزارة العدل العراقية، في ناحية النصر شمالي المحافظة، وأدى الحادث إلى أضرار مادية جسيمة في المنزل، دون تسجيل إصابات بشرية تذكر".

وزاد المصدر، أن "قوة أمنية عثرت على مخلفات حربية عبارة عن ثلاث قنابر هاون (عيار 82 ملم) على ضفة نهر الفرات في قضاء الجبايش جنوب الناصرية، حيث تم رفعها من قبل فرق الدفاع المدني دون أي حادث يذكر ".