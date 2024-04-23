حادث درامي بمنزل ضابط عراقي.. باكستاني ينهي حياة زوجته وينتحر

شفق نيوز/ أقدم عامل باكستاني في العاصمة العراقية، يوم الثلاثاء، على الانتحار بعدما قتل زوجته داخل أحدى المنازل العاملة بها.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "العامل الباكستاني زار زوجته العاملة داخل منزل ضابط برتبة عقيد في الداخلية بمنطقة الكرادة في بغداد، وحصلت مشادة كلامية بينه وبين زوجته تطورت الى سحب الزوج سكين وطعن زوجته حتى الموت.

واضاف المصدر: "عقب حادثة القتل قام الباكستاني بالانتحار بعدما طعن نفسه وفارق الحياة على الفور".