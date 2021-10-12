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الكشف عن حادثتي قتل في كركوك والبصرة .. إحداهما طالت طفلا بدافع الانتقام

Category: أمـن

Date: 2021-10-12T09:46:26+0000
الكشف عن حادثتي قتل في كركوك والبصرة .. إحداهما طالت طفلا بدافع الانتقام

شفق نيوز/ أفادت السلطات الامنية العراقية يوم الثلاثاء تسجيل حادثتي في كل من محافظتي كركوك والبصرة أحداهما لطفل.

وذكرت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت في بيان اليوم، إنه "بعد حصول جريمة قتل وإصابة مواطن أخر كانوا يستقلون دراجة نارية قرب جسر (ليلان) داخل مركز مدينة كركوك".

وأوضحت أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام العروبة فتحت بالتحقيق والتحري عن ملابسات الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة وتم التوصل إلى الجناة وبعملية أمنية تم القبض على ثلاثة متهمين واعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المجنى عليهم وضبط العجلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة وبداخلها أسلحة وملابس عسكرية ولوحات عجلات مختلفة الأنواع".

وأشار البيان إلى أن "تم عرض الاوراق على قاضي التحقيق وصدقت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائياً وتم توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ ق ع".

بدورها ذكرت وكالة الاستخبارات عن جريمة خطف وقتل غامضة لطفل وتلقي القبض على الجاني.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان اليوم، انها تمكنت من كشف جريمة خطف و قتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والذي وجد مقتولا خنقا وتم إغراقه في نهر من المياه الآسنة في حي المهلب في البصرة القديمة في العام ٢٠١٦.

وأضاف أنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وعمليات البحث والتحري عن هذه الحادثة، تم التوصل الى مكان تواجد الجاني الحقيقي والقبض عليه والذي اعترف بقتل المجني عليه (الطفل) بهذه الطريقة بسبب مشاكل بين العائلتين".

وتابع البيان أنه "تم تصديق أقوال المتهم بالاعتراف قضائيا وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لإعترافاته".

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