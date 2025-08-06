حادثة غريبة في كربلاء.. استدرج "عديله" بدعوة عشاء واستولى على أمواله

شفق نيوز– كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، يوم الأربعاء، القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ 9 ملايين دينار ومخشلات ذهبية من منزل زوج أخت زوجته (عديله)، بعد أن استدرجه إلى وجبة عشاء.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مفارز مكافحة الإجرام نجحت باحترافية عالية وخلال 24 ساعة فقط من تقديم الشكوى، في تحديد هوية الجاني والقبض عليه، مع استعادة المبلغ والمسروقات بالكامل.

وأكدت شرطة كربلاء استمرار جهودها الحثيثة في ملاحقة الجناة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.