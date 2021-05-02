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حادثة سجن الهلال.. قوات الأمن تقلص أعداد الهاربين بإعلان حصيلة جديدة

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T17:23:15+0000
حادثة سجن الهلال.. قوات الأمن تقلص أعداد الهاربين بإعلان حصيلة جديدة

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الاحد، هاربا آخر من بين الفارين من سجن "الهلال" بمحافظة المثنى.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية في محافظة المثنى، اعتقلت مساء اليوم، هاربا آخر مركز شرطة الهلال، ليصبح عدد الملقى القبض عليهم حتى الساعة، 12 من أصل 21".

وتجري القوات الأمنية بحثا عن بقية الفارين المتبقين والبالغ عددهم 9 فقط، وتقول السلطات المحلية إنها تلقى تعاوناً من قبل الأهالي بهذا الخصوص.

وأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت سابق من اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وفجر يوم الأحد (2 آيار 2021)، هرب 21 نزيلا بسجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.

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