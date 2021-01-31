حادثة خطف قبل 15 عاما تشعل نزاعا عشائريا في ديالى

شفق نيوز/ أشعلت حادثة خطف تعود لعام 2006 نزاعا عشائريا في ناحية بني جنوب غربي ديالى، فيما تمكنت قوات الأمن من تطويق الموقف وتفادي اي خسائر او اصابات بشرية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز؛ ان النزاع نشب عشائري نشب جنوب غربي ناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة بين قبيلتي الرواجح وبني سعد بعد اتهام عشيرة بني سعد بضلوع وتورط أحد أبناء بني سعد بعملية خطف وإخفاء لشخص ينتمي لقبيلة الرواجح.

واكد المصدر ان قوة امنية تدخلت وفضت النزاع ومنعت وقوع اي اصابات او خسائر بشرية، وانتشرت بشكل مكثف لمنع نشوب اي اقتتال او مصادمات وان الموقف تحت السيطرة الامنية.

وشهدت ديالى خلال الاعوام الممتدة بين 2005 -2007 عمليات عنف طائفية واختطاف طال الكثير من مناطق المحافظة بسبب عدم اكتمال تشكيل قوات الامن آنذاك.