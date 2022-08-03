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تطورات النزاع على "الصخل".. قوة عسكرية تقتل وتصيب 7 أشخاص ووزير الدفاع يتدخل

Category: أمـن

Date: 2022-08-03T20:51:32+0000
تطورات النزاع على "الصخل".. قوة عسكرية تقتل وتصيب 7 أشخاص ووزير الدفاع يتدخل

شفق نيوز/ افصح مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بخصوص النزاع الذي اندلع بسبب حيوان "صخل"، مشيراً الى ان قوة أمنية قتلت وأصابت 7 اشخاص في قضاء ابو غريب غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حيوان "صخل ماعز" اقترب من احد ابراج المراقبة لنقطة تفتيش في قضاء ابو غريب حيث قام احد الضباط بالرمي على الحيوان وقتل شخصاً بالقرب منه".

وأضاف ان "عشيرة المقتول قامت بالتجمع والرد على البرج، وتم فتح النار من قبل القوة الموجودة بالبرج واصابة 6 أشخاص من عشيرة المقتول".

ولفت المصدر الى "نقل المقتول والمصابين الى مستشفى ابو غريب"، مشيراً الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتم توقيف الضابط واعتقال اطراف اخرى قامت بالرمي على البرج".

وتابع ان "وزير الدفاع جمعة عناد أمر بتوقيف القوة التي اطلقت النار وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وفق القانون".

وافاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين نتيجة نزاع بين أفراد عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء ابو غريب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بحسب المعلومات الواردة، فإن النزاع وقع نتيجة خلافات على حيوان "صخل" ماعز.

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