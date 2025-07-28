حادثة الدورة.. الداخلية العراقية تعتقل مدير الزراعة السابق في الكرخ

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، إلقاء القبض على مدير الزراعة السابق في جانب الكرخ، وذلك لـ"تورطه المباشر" في التسبب بالحادث المسلح الذي وقع صباح يوم أمس داخل مبنى الدائرة.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإيداعه التوقيف تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائية المختصة".

وأكدت الوزارة أن "أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها".

واندلعت اشتباكات مسلحة، صباح أمس الأحد، بين قوات تابعة للحشد الشعبي، وقوات الأمن في دائرة تابعة لوزارة الزراعة، في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، على خلفية تولي مدير جديد للدائرة ورفض المدير السابق تسليم المنصب، مما أسفر الاشتباك عن قتيلين، أحدهما مدني صادف مروره لحظة الحادثة، بالإضافة إلى 12 جريحاً.