حادثا سير في كركوك يخلّفان قتيلاً و7 مصابين

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، اليوم السبت، بتسجيل حادثي سير منفصلين في مناطق متفرقة من المحافظة، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث الأول وقع على طريق بغداد مقابل المحلج وسط مدينة كركوك، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متوسطة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع في منطقة شيوسور التابعة لناحية شوان شمالي كركوك، وأدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة بينهم امرأة وطفلان.

وبيّن المصدر أن الضحية يُدعى بيستون وهاب (38 عاماً) من أهالي كركوك ويسكن في حي الفيلق، حيث نُقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي، فيما أُدخل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق في الحادثين لمعرفة أسبابهما، فيما دعت مديرية المرور السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وتوخي الحذر للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.