حادثا "دهس" يخلفان قتيلاً وإصابتين في "حسينية بغداد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 3 أشخاص بحادثي "دهس" بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 1956 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مدنية على الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية تحديداً منطقة الحسينية"، مشيراً الى "القبض على الداهس قبل محاولته الفرار".

وأضاف، أن "رجلاً وامرأة أصيبا إصابة خطيرة نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل سيارة مدنية مسرعة على الطريق العام ديالى - بغداد مقابل مدخل الراشدية بمنطقة الحسنيية، مؤكداً "التحفظ على الداهس".

كما اشار المصدر الى "اصابة فتاة تولد 2001 بإطلاقة نارية بالخطأ استقرت في ساقها الايسر نتيجة عبثها بسلاح زوج اختها نوع مسدس حسب ادعاءها ضمن منطقة الطالبية".

واشار الى "نقل المصابة الى المستشفى والتحفظ على زوج الاخت كاجراء اصولي".