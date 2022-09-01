حادثا دهس وطعن امرأة في بغداد والاستخبارات تتحفظ على طليق الضحية

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد مساء الخميس، حادثي دهس وطعن، فيما تحفظت الاستخبارات على طليق ضحية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن سريع محمد القاسم بالقرب من الجامعة التكنولوجية، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "امرأة تعرضت لحادث طعن بسكين بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل منزلها ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "المعلومة وردت من طليق الامرأة، الذي كان متوجهاً إلى دارها ولاحظها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة"، لافتاً إلى أن "ضابط الاستخبارات وجه بالتحفظ على الرجل، لحين اكمال التحقيقات".