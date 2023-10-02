حادثان أمنيان في النجف أحدهما انتحار شاب عشريني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الإثنين، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة أحدهما حالة انتحار شاب عشريني.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين قاموا باستهداف أحد المنازل بمنطقة حي الميلاد وسط مدينة النجف بواسطة رمانة يدوية، بسبب خلافات سابقة الطرفين، حيث أدى الهجوم إلى حصول أضرار مادية جسيمة في واجهة المنزل فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

وتابع المصدر، كما أن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله الواقع بحي النداء وسط النجف، دون معرفة دوافع الانتحار وأسبابه، حيث فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".