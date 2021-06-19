في حادثين منفصلين في الموصل: إصابات حرجة لضابط ومنتسب بالحشد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بإصابة ضابط شرطة وشخصاً آخر بحادث سير غربي الموصل، فيما تعرض منتسب في الحشد الشعبي لإصابة خطرة بالرصاص عن طريق الخطأ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً في الشرطة برتبة مقدم من قضاء البعاج، وشخصاً آخر أصيبا بجروح بالغة جراء حادث سير مروع على احد الطرق العام غربي الموصل.

واضاف انه تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

من جانب آخر، ذكر المصدر أن منتسباً في امن الحشد الشعبي أصيب برصاصة في صدره أثناء تنظيف سلاحه الرشاش في مديرية أمن الحشد بالموصل.

وبين ان الرصاصة استقرت في صدر المنتسب ونقل الى المستشفى وهو بحالة حرجة.