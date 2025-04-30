بينهم صينيون.. حادثان مروّعان يسفران عن قتيلين وجرحى في الديوانية وذي قار

شفق نيوز/ شهدت محافظتا الديوانية وذي قار، يوم الأربعاء، حادثين منفصلين أسفرا عن سقوط ضحايا بينهم صينيون، حيث وقع الأول نتيجة اصطدام سير مروع، فيما كان الثاني جراء جريمة اغتيال بأسلحة نارية في وضح النهار.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه وهو عراقي الجنسية، فيما اصيب 5 آخرين يحملون الجنسية الصينية، بجروح خطيرة جراء حادث سير وقع على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء البدير.

وفي سياق أمني منفصل، قال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، سجلت حادثة اغتيال راح ضحيتها مواطن أُطلق عليه النار من قبل مسلحين مجهولين أثناء قيادته مركبة نوع (بيك أب)، قرب الجسر الهولندي وسط المدينة، ما أدى إلى مقتله في الحال، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية طوقت موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة والتوصل إلى هوية المنفذين".