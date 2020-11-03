"حادثان مروعان".. مصرع واصابة 4 اشخاص بينهم طفل في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع مدني واصابة ثلاثة اخرين بينهم طفل بحادثين منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق مركبة صغيرة لقي، اليوم، مصرعه، فيما أصيب اثنين من مرافقيه بجروح بليغة جراء حادث تصادم مروري مروع على طريق حمرين – المقدادية، (45 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "مركبة الضحية اصطدمت مع شاحنة كبيرة، ما تسبب بمصرعه وإصابة مرافقيه وتدمير سيارته بالكامل"، موضحاً أن "قوة امنية واسعافات نقلت الضحية والمصابين الى مستشفى المقدادية".

وأشار المصدر الامني، إلى أن "السلطات المرورية والامنية اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة".

وفي حادث آخر، ذكر المصدر ذاته، أن "طفلاً بعمر 9 سنوات أصيب برصاصة في رأسه اطلقها عليه ابن عمه البالغ من العمر 11 عاما خلال عبث ومزاح بسلاح مسدس".

واضاف المصدر، أن "حالة الطفل المصاب حرجة بعد اختراق الرصاصة لرأسه ونفادها الى الخارج"، موضحاً أنه "يرقد حالياً في العناية المركزة في مستشفى بعقوبة العام".