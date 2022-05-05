"جوجو" يواجه أكثر من 12 شكوى من مواطنين بينهم ضباط وفنانون معروفون

شفق نيوز/ يواجه المتحول الجنسي "جوجو" الذي ألقي القبض عليه يوم أمس العديد من الشكاوى تقدم بها مواطنون تعرضوا للابتزاز على يديه.

وبحسب مصدر مطلع أبلغ شفق نيوز؛ أن قضية المتحول جنسيا (جوجو) تم تحويلها الى مكافحة اجرام بغداد.

واضاف انه لغاية الان تم تقديم أكثر من 12 شكوى عليها تقدم بها فنانون وإعلاميون وضباط من بينهم المطرب المعروف (م. ع. ج) والإعلاميتان (هـ.م) و(ش.ش).

وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله بخصوص رفض تسليمه الى مبعوثين من السفارة الامريكية عار عن الصحة والقضية بيد القضاء العراقي وهو الوحيد الذي يقرر، لافتا إلى أنه تتم المعاملة معه حاله حال اي عراقي، لان دخوله الى العراق كان عبر الجواز العراقي ويحمل الجنسية العراقية.

والقت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على متحول جنسيا يحمل الجنسية الامريكية داخل أحد الفنادق الراقية وسط العاصمة بغداد بتهمة الإبتزاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية اعتقلت عراقية مجنسة امريكية (متحول جنسيا) نتيجة مشاجرة مع صاحب مطعم داخل الفندق.

وأشار إلى أن المعتقلة عليها شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.

واسترسل المصدر بالتفاصيل قائلا: إن عملية القبض على المتحول الجنسي تمت عن طريق شخص صاحب محل قامت بابتزازه بالصور وتوجيه تهم اخرى اليه، مبينا أن تم الاتفاق على اعطاء مبلغ مالي الى المتحول من قبل الضحية في احد فنادق وسط العاصمة بغداد.

ونوه إلى أن صاحب المحل (الضحية) عندما وصل افتعل مشاجرة مع المبتزة وتدخل صاحب المطعم ايضا وقام بتقديم شكوى على (المتحول)، وهو يعتبر المشتكي الاول.

كما ذكر المصدر ايضا أنه في بادئ الأمر رفض المتحول تسليم نفسه والخضوع لأمر القوة قائلا: (أنا مواطنة امريكية).

المصدر لفت إلى صدور أمر القبض بحقها (المتحول) من الجهات المعنية وسلمت نفسها الى القوة، مشيرا إلى أنه لدى وصولها إلى مركز الشرطة تقدم 9 أشخاص ضدها بشكاوى أغلبها إبتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة.

بدوره قال مصدر آخر مطلع، لوكالتنا، إن هذا (المتحول جنسيا) ولد في بغداد وسافر إلى الولايات المتحدة ليجري عملية التحول الجنسي.

وأوضح أنها تقوم بعمليات ابتزاز لشخصيات سياسية وأمنية ورجال إعمال وفنانين من خلال نشر مقاطع عنهم بعد إقامة علاقات حميمة معهم، مشيرا إلى أن الضحية يقوم بإرسال مبالغ مالية مقابل مسح المحتوى الفاضح له.