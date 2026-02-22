جواً وبراً.. ضبط أكثر من 100 ألف حبة مخدرة بمحافظتين

شفق نيوز- الأنبار/ كربلاء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، إحباط محاولة تهريب 136 ألف حبة مخدرة عبر بالونات هوائية في الأنبار، فيما تمكنت شرطة كربلاء من القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة بعد عملية مطاردة في منطقة الجاير بالمحافظة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية أجهضت محاولة تهريب شحنة مخدرات خطيرة اعتمدت أسلوباً غامضاً وغير مألوف عبر بالونات هوائية مزودة بأجهزة الـ GPS حيث تم إسقاطها في صحراء الأنبار تحتوي على ما يقارب 136 ألف حبة نوع (كبتاجون) مخدرة بهدف تجاوز نقاط التفتيش وإرباك الرصد الأمني".

وأشارت المديرية إلى أن "العملية جاءت بعد تعقب استخباري معقد ورصد مستمر لتحركات العناصر المتورطة مما مكن مفارز المديرية من السيطرة الكاملة على الشحنة قبل وصولها وإسقاط هذا الأسلوب الإجرامي الجديد قبل أن يتحول إلى تهديد متكرر".

وفي كربلاء، قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نوز، إن "دوريات شرطة النجدة شكلت فريق عمل لنصب كمين بعد ورود معلومات عن وجود شخص بحوزته مواد مخدرة في منطقة الجاير".

وأوضحت أنه "في الساعة الرابعة فجراً، تم رصد المتهم وهو يستقل دراجة نارية صغيرة زرقاء اللون، ولدى مشاهدته دوريات الشرطة حاول الفرار عبر أزقة المنطقة، إلا أن القوة تمكنت من مطاردته وإلقاء القبض عليه".

وبحسب البيان، فقد "ضُبط بحوزة المتهم حبوب مخدرة مختلفة الأنواع، ومسدس نوع (كولمبي)، إضافة إلى مبلغ مالي قدره (300,000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".