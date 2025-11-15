جواً.. العراق يحبط تهريب 22 ألف حبة مخدرة من سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة مخدرة عن طريق بالون هوائي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة العاشرة وعن طريق تعقب دقيق لبالون هوائي ضبط 22 ألف حبة كبتاغون في جزيرة الكرمة بالأنبار".

وأشارت إلى تسليم المواد إلى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أصولياً.

فيما كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن محاولة التهريب كانت قادمة من الجانب السوري، وتم إحباطها في محافظة الأنبار المجاورة لها.