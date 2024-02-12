أجهز على 3 وواحد أفلت من قبضة "النسيب" الغاضب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل عائلة على يد نسيب لهم، نتيجة خلافات تطورت إلى مشاجرة ضمن قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص مع (نسيب) لهم ضمن قضاء اليوسيفية جنوبي العاصمة بغداد، تطور إلى استخدام النسيب سلاح نوع (كلاشنكوف)، وقتل الأب والأم والأخ وأصاب الأخ الثاني، قبل أن يلوذ بالفرار".

وأضاف أن "قوة من شرطة بغداد/الكرخ، طوقت مكان الحادث، تحاصر القاتل في محاولة للقبض عليه".