جهد معلوماتي كوردي يخفض نشاط عصابات المخدرات بين ديالى وكوردستان  

شفق نيوز/ أكد قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الأربعاء، انخفاض نشاط عصابات المخدرات بين محافظة ديالى، وإقليم كوردستان، وذلك بفعل الخطط التضامنية بين الببيشمركة والأسايش والتنسيق المنظم مع القوات الاتحادية.

وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة، اللواء محمد رستم، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات البيشمركة تنفذ خططاً مشتركة وتضامنية مع الأسايش والقوات الاتحادية في حدود ديالى لتطويق نشاط عصابات تهريب المخدرات، ما أسفر عن انخفاض نشاط العصابات وتحجيمها بنسب كبيرة".

وأضاف رستم، أن "الجهد المعلوماتي لقوات الأمن الكوردية قطع طرقاً وممرات مهمة لعصابات المخدرات في أطراف ديالى – كوردستان، من خلال مفارز استطلاع وكمائن ومصادمات أسفرت عن اعتقال الكثير من العصابات ومنعها من مزاولة نشاطها المشبوه".

وأوضح أن "ملف المخدرات بين ديالى وكوردستان يسير بشكل مثالي يعد الأفضل ضمن خطط محاربة المخدرات مقارنة بالمناطق الأخرى خلال السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى أن "ملاحقة عصابات ومروجي المخدرات مستمرة لمنعها من نشر الآفات والسموم التي تهدد الأمن المجتمعي".

ويتركز نشاط عصابات المخدرات في الأجزاء الشمالية الشرقية من ديالى التي تعد معبرا لتهريب المخدرات من الحدود الإيرانية إلى محافظات أخرى.