جهد مخابراتي عراقي أسهم بتحرير المختطفين على الحدود اللبنانية السورية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر استخباري مطلع، مساء اليوم الاثنين، بأن عملية تحرير المختطفين العراقيين على الحدود اللبنانية السورية تمت بجهود من جهاز المخابرات العراقي.

وقال المصدر في تصريح مقتضب، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بالتعاون والاشتراك المباشر من قبل جهاز المخابرات العراقي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكد أن "الأجهزة الأمنية العراقية تعمل بالتنسيق مع المخابرات اللبنانية لغرض إعادتهما إلى البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تحرير مختطفين عراقيين اثنين، عند الحدود السورية اللبنانية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيين المخطوفين (ع. ج) و(أ. ش)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية".

وأضافت أن "المختطفين كانا قد استُدرجا بتاريخ 1/9/2025 من مطار رفيق الحريري الدولي ونُقلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، وقد أوقفت المديرية السوريين (أ. ح) و(م.خ) لتورطهما في عملية الخطف".

وبينت: "تمت المباشرة بالتحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".