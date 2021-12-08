جهاز مُكافحة الارهاب يعلن اعتقال مسؤول عن اغتيال ضُباط ببغداد

شفق نيوز / أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على (١٣) إرهابياً من تنظيم داعـش، بينهم أحد قادة المفارز الإرهابية المسؤولة عن اغتيال الضُباط في قاطع شمال بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رجال الجهاز البواسل في التشكيلات كافة، نفذوا سلسلة من العمليات النوعية التي كانت نتائجها ملموسة ومهمة على أرض الواقع، بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وتطبيقًا للتكتيك الجديد الذي وضعته قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب" .

وأضاف أن "أبطال الجهاز شنوا أولى عملياتهم في العاصمة بغداد حيثُ أُلقي القبض على (٣) من قادة زمر داعـش الإرهابيـة، أحدهم اشترك بعمليات جبانة وغادرة استهدفت ضُباط في القوات الأمنية، وكان يروم تنفيذ المزيد من العمليات الغادرة، وذلك بعد مُداهمة ليلية لمنازلهم في كُل من (الطارمية - الرضوانية – التاجي)".

وأشار الجهاز، إلى أن "رجاله وخلال عملية ثانية، ألقوا القبض على قائد عسكري له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات داعـش، رفقة أحد مُرافقيه بأطراف مُحافظة كركوك، قبل أن يباشروا بعملية ثالثة داخل أقضية مُحافظة الأنبار، والتي تمخض عنها الإطاحة بـ(٤) عناصر ينتمون لزُمر داعـش، وبعدها انطلقوا بعملية رابعة في مُحافظات (صلاح الدين - نينوى - ديالى) نتج عنها إلقاء القبض على (٤) إرهابيين".

ونوه جهاز مُكافحة الإرهاب، في بيانه إلى "تحديث تكتيكاته العسكرية بين فترة وأُخرى، ليتمكن من سحق رؤوس قادة الزُمر الإرهابيـة التي تُعيث بأرض البلاد فسادًا وإجرامًا".