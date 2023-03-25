جهازُ مكافحة الإرهاب يُلقي القبضَ على 3 ارهابيين في مناطق مختلفة من العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب يوم السبت، القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب في مناطق مختلفة من العراق.

وذكر بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استناداً لتوجيهات القائدِ العام للقواتِ المسلحة ألقى أبطالُ جهازِ مكافحةِ الإرهاب القبض على ارهابيينِ اثنين في السليمانية ضمن سلسلة عمليات التعاون والتنسيق مع مكافحة الإرهاب (السليمانية)".

واشار البيان؛ إلى أن "في المناطق الوسطى ألقى ابطالنا القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد".

وأكد أن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بشنِ العمليات الاستباقية ضدَ عصابات داعش الإرهابية في كل منطقة تتواجد فيها هذه العصابات".