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جهاز مكافحة الإرهاب "ينبش" أنفاق داعش بعد تدميرها جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T15:45:03+0000
جهاز مكافحة الإرهاب "ينبش" أنفاق داعش بعد تدميرها جنوب الموصل

شفق نيوز/ باشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، بـ"نبش الأنفاق" التي دمرها سلاح الجو العراقي يوم الأحد، في مناطق حمام العليل جنوب الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المساندة له بدأت بنبش الأنفاق التي استهدفها طيران الجيش اليوم في مناطق عين شلهوب والمنكار التابعة لناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "حفر الأنفاق التي دُمرت بالقصف الجوي،مايزال مستمرا لإخراج جثث عناصر التنظيم منها".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أطلقت القوات العراقية، عملية عسكرية في مناطق جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

واستهدفت طائرات اف 16 العراقية، المشاركة في العملية أنفاقا عدة كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي بضربات صاروخية، جنوب غربي حمام العليل.

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