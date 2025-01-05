جهاز مكافحة الإرهاب يفجر عجلة مفخخة غربي العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الأحد، عن تفجير عجلة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عجلة مفخخة في قضاء راوة في محافظة الانبار، وبعد تأكيد المعلومات من خلال الاستطلاع الجوي تم تنفيذ واجب دهم وتفتيش وضبط عجلة نوع (تويوتا بيك آب) مفخخة بواسطة أربعة جلكانات من المواد المتفجرة محلية الصنع".

وأضاف أنه تم تفجير العجلة من قبل سرية الهندسة في جهاز مكافحة الإرهاب.