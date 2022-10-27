Report

rss

Iraq News

Kurdistan

Economy

World

All News

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تصفية "عز الدين" في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-10-27T18:57:24+0000
جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تصفية "عز الدين" في ديالى

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مساء الخميس، مقتل ما يسمى آمر قاطع الوقف في تنظيم داعش، منفذ عملية اغتيال المقدم حيدر الربيعي، بعملية "نوعية" في ديالى.

وذكر الجهاز في بيان تلقت وكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية تمثلت بنصب كمين محكم في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى، نتج عنه مقتل المدعو (هشام محي مال الله المعموري) المُكنى بـ(عز الدين) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في تنظيم داعش".

وأوضح أن "الإرهابي هو الذي خطط ونفذ لعملية اغتيال المقدم (حيدر الربيعي) في منطقة العبارة بالمحافظة، قبل أيام، كما قُتل أحد أفراد حمايته والذي فجر نفسه أثناء الاشتباك مع العمليات الخاصة".

related

الجيش يحبط تعرضاً لداعش في ديالى

Date: 2021-12-05 20:41:54
الجيش يحبط تعرضاً لداعش في ديالى

داعش يهاجم  نقطة للجيش في ديالى

Date: 2022-02-01 19:02:38
داعش يهاجم  نقطة للجيش في ديالى

ضحية و3 مصابين من الجيش بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-11-22 17:43:32
ضحية و3 مصابين من الجيش بهجوم لداعش في ديالى

في ثلاث محافظات.. تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب استمرت 7 أيام (صور)

Date: 2022-06-04 06:13:02
في ثلاث محافظات.. تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب استمرت 7 أيام (صور)

في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

Date: 2021-08-17 12:40:07
في ديالى.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الكهرباء والحشد يكشف نتائج عمليته العسكرية

كم عدد الدواعش في حوض ملتهب بديالى؟ مصدر يكشف ذلك

Date: 2022-05-09 19:31:17
كم عدد الدواعش في حوض ملتهب بديالى؟ مصدر يكشف ذلك

الجيش يعالج تحركات لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Date: 2021-09-13 18:22:51
الجيش يعالج تحركات لداعش بين ديالى وصلاح الدين

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين