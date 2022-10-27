جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تصفية "عز الدين" في ديالى

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مساء الخميس، مقتل ما يسمى آمر قاطع الوقف في تنظيم داعش، منفذ عملية اغتيال المقدم حيدر الربيعي، بعملية "نوعية" في ديالى.

وذكر الجهاز في بيان تلقت وكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية تمثلت بنصب كمين محكم في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى، نتج عنه مقتل المدعو (هشام محي مال الله المعموري) المُكنى بـ(عز الدين) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في تنظيم داعش".

وأوضح أن "الإرهابي هو الذي خطط ونفذ لعملية اغتيال المقدم (حيدر الربيعي) في منطقة العبارة بالمحافظة، قبل أيام، كما قُتل أحد أفراد حمايته والذي فجر نفسه أثناء الاشتباك مع العمليات الخاصة".