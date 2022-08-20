جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تصفية "أبو مريم القحطاني" و5 إرهابيين (صور)

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم السبت، تصفية "أبو مريم القحطاني" ما يعرف بالإداري العام لـ"ولاية صلاح الدين" وخمسة إرهابيين بتنظيم داعش، بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين.

وأوضح الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نفذت بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وبالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، والقوة الجوية العراقية".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من ضرب مضافات العدو قرب سلسلة جبال حمرين بعد تحري استخباري ورصد دقيق، حيث أسفر الواجب عن قتل (٦) عناصر من داعش بينهم القحطاني".

وأشار الجهاز، إلى أن القحطاني "كان يُشرف على عمليات اغتيال وخطف للمواطنين وللقوات الأمنية من خلال نصب السيطرات الوهمية بالقرب من المناطق المحيطة بجبال حمرين".