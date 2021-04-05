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جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 99 إرهابيا ويقتل 34 آخر خلال الربع الأول من 2021

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T10:42:23+0000
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 99 إرهابيا ويقتل 34 آخر خلال الربع الأول من 2021

شفق نيوز / أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب يوم الاثنين، عن نتائج عملياته المُنفذة خلال الربع الأول من عام 2021.

وجاء في بيان جهاز مكافحة الإرهاب، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، تمكن قواته من "تحقيق مستوى مُرتفع من الفعاليات المُنفذة التي بلغ عددها (109) فعاليات أسفرت عن إلقاء القبض على (99) إرهابيا من عصابات داعش الإرهابية في مناطق مُختلفة من البلاد".

وأضاف البيان، أن عمليات الجهاز أسفرت أيضا عن "قتل (34) إرهابيا بعمليات نوعية مُتفرقة وصلت فيها قواته إلى عُمق مناطق العدو في البيئات الجُغرافية الصعبة".

وأشار إلى أن "حجم الأسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي بلغ (337) ضربة".

وأكد الجهاز في بيانه، إن "عملياته الأخيرة شهدت جُهدا إستخباريا وتكتيكيا عالي المستوى، ناجم عن فهم حركات عصابات داعش الإرهابية، حيث أُستبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات".

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