جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 6 إرهابيين في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز / اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، 6 إرهابيين، بعمليات منفصلة في العاصمة بغداد ومحافظتي الأنبار ونينوى.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل عملياتها حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي تهدف لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المُتطرف في بلاد الرافدين".

وأوضح اللواء رسول، أن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب ألقت القبض على (٤) عناصر إرهابية في أقضية (الخالدية، الفلوجة، الكرمة) ضمن مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

ولفت إلى أن "الجهاز ألقى القبض أيضا على أحد الأهداف الإرهابية المطلوبة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد"، مشيرا إلى "إلقاء القبض على أحد الإرهابيين أيضا، في مخمور، بعمليةٍ نوعية نفذتها قوةٌ خاصة من الجهاز".