جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بأحد قيادات "ولاية شمالي بغداد"

شفق نيوز / ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، القبض على أحد قيادات "ولاية شمالي بغداد" بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية النوعية جاءت بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف اللواء رسول، أن المتهم عمل بمناصب عدة منها "ناقل للارهابيين الإنتحاريين، وآمر مفرزة أمنية"، مشيراً إلى أن "الإرهابي اعترف أثناء التحقيق بوجود أكداس للعتاد في قضاء الطارمية، تم العثور عليها من قبل أبطال الجهاز بدلالته".