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جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ6 "إرهابيين" في 4 محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-11-06T17:36:37+0000
جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ6 "إرهابيين" في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، يوم السبت، إلقاء القبض على 6 "إرهابيين" من تنظيم داعـش ونصابٌ ينتحل صفة ضابط بالجهاز في عمليات متفرقة بأربع محافظات عراقية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصره وبعملية نوعية نفذت بتوقيت واحد تمكن من الإطاحة بـ(3) إرهابيين داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأضاف، أن "عناصر الجهاز نفذوا عمليتين مُتفرقتين في مُحافظتي بغداد وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على عُنصرين من داعـش".

وتابع الجهاز في بيانه أن "عناصره اختتموا واجباتهم في ديالى بعد إلقاء القبض على عُنصرين أحدهم إرهابي ينتمي لعصابات داعـش والآخر نصاب ينتحل صفة عقيد بجهاز مُكافحة الإرهاب كان يبتز المواطنين على أموال لأغراض التعيين وغيرها".

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