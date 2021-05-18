جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ3 إرهابيين في محافظتين

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، ان جهاز مكافحة الإرهاب أعتقل 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب مستمرة بعمليات تطهير المُدن من بقايا داعـش، حيث أحكمت قبضتها على (3) إرهابيين من بقايا العصابات التكفيرية في مُحافظتي كركوك، والأنبار".

واضاف أن "ذلك جاء بعد مُضي 24 ساعة على ضرب عدد من الأوكار للإرهابيين في حمام العليل والتي قُتل على أثرها (8) عناصر من داعـش".

وتابع أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقة التحركات الجبانة لعصابات داعـش الإرهابية، ويجدد عهده بضرب اوكارهم أينما كانت في القريب العاجل".