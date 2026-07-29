جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ "آمر مفرزة عسكرية" في داعش غربي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عنصر من تنظيم داعش في عملية أمنية نوعية نفذتها قوة خاصة تابعة للجهاز غربي العاصمة بغداد.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن العملية أسفرت عن نصب كمين، أدى إلى إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى (أبو نور) - المدعو (ح.ط)، الذي يشغل ما يُسمى "آمر مفرزة عسكرية" في داعش.

ووفقا للبيان، فإن المعلومات الاستخبارية تشير إلى مشاركة "الإرهابي" المذكور في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية التي استهدفت القوات الأمنية والمدنيين العُزل.