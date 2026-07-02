بعمليات نوعية.. مكافحة الإرهاب يقبض على تاجري مخدرات ويفتش حدود ذي قار مع 5 محافظات

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، إلقاء القبض على تاجري مخدرات، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة شملت الأقضية الحدودية لمحافظة ذي قار المحاذية لخمس محافظات جنوبية.

وذكر الجهاز في بيان، أن قواته شرعت "في محافظة المثنى بتنفيذ عملية بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقيادة شرطة المحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات وتم تسليمه إلى المديرية".

ووفقا للبيان فقد تم تنفيذ "عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار"، مؤكدا أنه "تم تسليمه اصوليا الى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظة".

وفي سياق متصل، وفي محافظة ذي قار، نفذت قوة من الجهاز عملية واسعة استهدفت عدداً من اقضية ( الفجر -الفهود -سوق الشيوخ -البطحاء) لغرض استطلاع و تفتيش الحدود الفاصلة مع محافظات (واسط، الديوانية، ميسان، البصرة، المثنى)، بحسب البيان.