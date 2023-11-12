جهاز مكافحة الإرهاب يصدر توضيحاً بشأن اعتقال ضابط رفيع له بمطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ اصدر جهاز مكافحة الارهاب، يوم الاحد، توضيحاً بشأن اعتقال ضابط رفيع بالجهاز في مطار بغداد الدولي.

وفند الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الاخبار المتداولة بشأن إعتقال أمر اكاديمية جهاز مُكافحة الإرهاب العميد الرُكن أركان جلال فاضل وأكد بأنها عارية عن الصحة وتهدف إلى تشويش الرأي العام والانتقاص من سمعة أبطال العمليات الخاصة".

واشار الجهاز إلى أنه "لاحظ وجود حملات ممنهجة لخلط الاوراق وهز ثقة الناس بضباطه ومقاتليه".، داعيا إلى "توخي الحذر بتداول هذه الأخبار المغرضة التي لن تأتي على عراقنا الحبيب إلا بالشر .".

وتابع البيان أن "رئيس جهاز مُكافحة الإرهـاب الفريق الرُكن كريم التميمي لن يتهاون ابدًا وابدًا مع أي قضية مثبتة من شأنها الضرر بهذه المؤسسة المضحية".

وتداولت مواقع تواصل ومنصات اخبارية انباء تفيد باعتقال العميد الركن اركان جلال التكريتي رئيس اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب في مطار بغداد الدولي على "خلفية تهم فساد".