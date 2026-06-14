جهاز مكافحة الإرهاب يشتبك مع عناصر من داعش جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية عسكرية شاملة في أطراف ناحية "بشير" جنوبي محافظة كركوك، اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجهاز باشرت، فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش موسعة في منطقة (يرغون) الواقعة ضمن أطراف قصبة بشير التابعة لناحية تازة خورماتو، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود خلايا تابعة للتنظيم في المنطقة".

وأضاف أن "القوة المداهمة تعرضت أثناء تنفيذ الواجب لإطلاق نار من مجموعة مسلحة، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين"، مشيراً إلى أن العملية ما زالت مستمرة حتى الآن وسط انتشار أمني مكثف وغطاء جوي لطيران الجيش في سماء المنطقة".

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية تواصل تمشيط المنطقة لتعقب مسلحي التنظيم ومنعهم من الفرار، لافتاً إلى أن الحصيلة النهائية للاشتباكات وحجم الخسائر لدى الطرفين لم تتضح بعد.

وتشهد المناطق الواقعة جنوبي كركوك عمليات أمنية متواصلة تشنها القوات العراقية لملاحقة فلول تنظيم داعش، ولا سيما في الوديان والمناطق الزراعية النائية التي تتخذها جيوب التنظيم ملاذات للتنقل والاختباء.